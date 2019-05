Berliner Bündnis #HaendeWegVonVenezuela – Kundgebung Berlin Sa 25. Mai 2019

Maren & Nancy #TrumpUnblockVenezuela #HaendeWegVonVenezuela Berlin Sa 25.5.

https://youtu.be/cmrOApLks54

#HaendeWegVonVenezuela Berlin Sa 25.5. Rede Volker Wirth #HandsOffVenezuela #TrumpUnblockVenezuela

https://youtu.be/qr9A5ADNM10

Berlin Mayo 25 #TrumpUnblockVenezuela / Mauro, Partido Comunista Peruano #ManosFueraDeVenezuela

https://www.youtube.com/watch?v=nyDZS0NahaA

Cecilia Todd aus Venezuela (komplett) – Berlin 25.5. Berliner Bündnis „Hände weg von Venezuela“

https://youtu.be/sMQCH8MiJ2E

Bilder #HaendeWegVonVenezuela Kundgebung Berlin Sa 25.5. #TrumpUnblockVenezuela #HandsOffVenezuela

https://youtu.be/7n_XyftpH1w

Al Leger recalls his experience with the #HandsOffVenezuela Embassy Collective in Washington DC

https://youtu.be/E6RI63vr4rI

#HaendeWegVonVenezuela Kundgebung Berlin Sa 25.5. #TrumpUnblockVenezuela #HandsOffVenezuela

https://youtu.be/BJAk3CvhiFU

Cecilia Todd aus Venezuela – Kundgebung Berlin 25.5. Berliner Bündnis „Hände weg von Venezuela“

https://youtu.be/5aCvOpfI4Io

#TrumpUnblockVenezuela – Globale Kampagne zur Unterstützung des venezolanischen Volkes

https://youtu.be/3P-6xJZEMoA

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge