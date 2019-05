Die Aufstehen-Basisgruppe Neukölln hat mit Hilfe vieler Unterstützer eine Friedenseiche auf dem Hertzbergplatz gepflanzt – und zwar am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus.

weiterlesen hier:

https://www.berliner-woche.de/neukoelln/c-soziales/aufstehen-aktivisten-setzen-ein-zeichen-auf-dem-hertzbergplatz_a213493?fbclid=IwAR0t1bIYWhn7Ic89hu2kt04Qrc1_bwgl7K4X4vZ5KzZDQeXhdsILlfoRriM

