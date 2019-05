Der Europarat hat seine »einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen« gegen Syrien um ein weiteres Jahr bis zum 1. Juni 2020 verlängert. Die Maßnahme stehe »im Einklang« mit der EU-Syrien-Strategie, hieß es in einer Presseerklärung des EU-Rates vom 14. Mai.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/355263.syrien-weiter-sanktionen-gegen-syrien.html

