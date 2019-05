Huawei arbeitet an einem eigenen Betriebssystem – als Alternative zu Android und zu Windows – könnte schon im Herbst fertig sein (Heise.de)

Spätestens im kommenden Frühjahr will Huawei ein eigenes Betriebssystem für Handys und andere Geräte einsetzen. Das berichtet die dpa unter Berufung auf Phoenix News. Möglicherweise könne das OS schon im Herbst dieses Jahres fertig sein. Laut dpa kündigte Yu Chengdong, der Chef von Huaweis Verbrauchersparte, auch Unterstützung von Fernsehern, Computern und Autos an.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Huawei-Eigenes-Betriebssystem-koennte-schon-im-Herbst-fertig-sein-4428890.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge