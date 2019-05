Der demokratische Präsidentschaftskandidat und Favorit der US-Demokraten charakterisiert die Bemühungen, die gewählte Regierung von Präsident Nicolas Maduro gewaltsam zu stürzen, als eine weitere zu unterstützende Bemühung, die „Wiederherstellung der Demokratie“ in Lateinamerika zu gewährleisten.

