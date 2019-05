EU-Wahl: Paranoia, Getöse, Bigotterie und Nebelkerzen (von D.P.)

Kurz vor der angeblich „richtungsweisenden“ Wahl zum EU-Parlament (das ja bekanntlich kaum echte Macht oder Entscheidungsbefugnisse hat, sondern eher pseudo-demokratische Fassade für die Hinterzimmerpolitik der nicht gewählten EU-Kommission und der Wirtschaftslobby darstellt) überbieten sich Medien und Politik mit Appellen, Symbolaktionen und sonstigem Entertainment, um den Status Quo im moralisch und politisch angeschlagenen System der EU möglichst noch ein weiteres Mal aufrechtzuerhalten. Als Hauptfeinde werden dabei EU-kritische Nationalisten und – wie sollte es anders sein – „der Russe“ ausgemacht. – Hier einige m.E. treffende Kommentare und Hintergründe dazu:

„[M]it zur Schau gestelltem Hochmut und Selbstgerechtigkeit sollte gerade die deutsche Politik ein wenig sparsamer sein. Schließlich sind wir es, die einen Bundestagspräsidenten haben, der sechsstellige Summen von dubiosen Waffenhändlern in einem Koffer entgegengenommen hat.“

— Jens Berger, Nachdenkseiten.de, zum pünktlich zur Wahl aufgetauchten Strache-Video in Österreich („Ibiza-Skandal“)

https://www.nachdenkseiten.de/?p=51865

„Das Europaparlament ist weder europäisch noch ein Parlament. Es ist ein Puschel – zweckfrei, aber teuer. Die Wahlberechtigten betrachten die EU-Wahlen zumeist als Witz. In Tschechien, ergab eine aktuelle Umfrage, wollen etwa 15 Prozent von ihnen an der Abstimmung teilnehmen.

So könnte alles friedlich der Zettelabgabe entgegendösen, wäre da nicht der Russe. Er ist anders drauf als die lustlosen Westeuropäer und hält das Parlament in Brüssel bzw. Strasbourg und die Entscheidung über die Mandate für wichtig. Er mischt sich deswegen in den Wahlkampf ein. Um, wie sechs Autoren in einem gemeinsamen Zeit-Artikel unter dem Titel »Die Scharfmacher« raunen, »im großen Spiel der Geopolitik (…) den eigenen Einfluss auszuweiten«. Der Iwan kommt nicht mehr mit Panjewagen, sondern durchs Netz. In der Unterzeile wird zusammengefasst: »Russische Twitter-Agitatoren befeuern im Internet den politischen Streit im Westen.« Versprochen wird: »Ein Blick in ihren Maschinenraum offenbart die Methoden, mit denen die Trolle auch die Europawahl beeinflussen wollen.« Der Russe hat einfach keine Peilung, er will nur stören. […]

Auch wenn sie nichts gefunden haben – das von ihnen bevorzugte Adjektiv ist »mutmaßlich« – muss das mitgeteilt werden. […]

Die sechs von der Investigativfront erwähnen in ihrem Text keine NSA, keinen Edward Snowden, kein Abhören des Kanzlerin-Handys, kein Cambridge Analytica [aus Großbritannien -D.P], das für sich in Anspruch nahm, für Brexit und Donald Trump genügend Wähler beeinflusst zu haben.“

— Arnold Schölzel, junge Welt, zum Vorwurf russischer Einflußnahme auf die Wahlentscheidung

https://www.jungewelt.de/artikel/355132.html

Und daß der Russe nun nicht bloß EU-kritische Nationalisten, sondern sogar die Gegenseite, nämlich die Antifa, angeblich mit Trollen unterwandert hat (er hat eben keine Peilung, will nur stören!), ging kurzzeitig auch durch alle Medien, verpuffte dann aber ziemlich schnell. Vielleicht auch weil Leute wie Jens Berger da einfach mal kurz nachgeschaut und die Lächerlichkeit solcher Behauptungen anhand allgemein zugänglicher Fakten und Informationen bloßgestellt haben:

Jens Berger, Nachdenkseiten.de: „Nun unterstützt Russland sogar schon die Antifa … die Verschwörungstheorien von Deutschlandfunk, FAZ und Co. werden immer abstruser“

(Deutschlandfunk wird übrigens durch die GEZ-Zwangsgebühren finanziert.)

Woher kommen solche konzertierten und europaweit abgestimmten Fake News? Nun, vielleicht von der eigens dazu vor einigen Jahren durch die EU-Kommission eingerichteten Propaganda-Taskforce, deren erklärtes Ziel eben die mediale Kriegsführung gegen Rußland ist:

https://de.wikipedia.org/wiki/East_StratCom_Task_Force



https://de.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Statecraft#Integrity_Initiative

– s.a.:

https://www.moonofalabama.org/2018/12/new-integrity-intitiative-papers-include-proposal-for-a-large-disinformation-campaign.html

– s.a.:

https://www.moonofalabama.org/2018/11/british-government-behind-secret-anti-russian-disinformation-campaign.html Und vielleicht auch von der u.a. vom britischen Verteidigungsministerium, der NATO, dem US-Außenministerium und Lettland finanzierten „Integrity Initiative“, die – neben Schmutzkampagnen daheim gegen Labour-Chef Jeremy Corbyn – europaweit „Cluster“ von Journalisten und Influencern initiiert, um die öffentliche Stimmung antirussisch zu beeinflussen – mit eben den Methoden, die den Russen gerade vorgeworfen werden:– s.a.:– s.a.:

Solche mit riesigen Summen und anderen Ressourcen unterfütterten Think Tanks und Einsatzkommandos sind keine zahnlosen Papiertiger oder Hobby-Debattierclubs. Hier wird gezielt und (buchstäblich) generalstabsmäßig Medienunterwanderung und Meinungsmanipulation betrieben. Die Ergebnisse mußten sich also früher oder später entsprechend medial niederschlagen. Um sie richtig einzuordnen, ist es notwendig, die Hintergründe zu kennen. Und was ist eigentlich mit dem deutschen Wirtschaftsnationalismus, der in der EU-Peripherie (wie Griechenland und Osteuropa) regelmäßig verbrannte Erde zurückläßt? Deutschland als „Europas größter Niedriglohnsektor“ (Gerhard Schröder) und „Exportweltmeister“ profitiert als Nationalstaat(!) gleich mehrfach von der Ausbeutung der angeblichen EU-Partner: ökonomisch, finanziell (Euro für alle, ob ökonomisch stark oder schwach), und nochmals finanziell (deutsche Staatsanleihen begehrt trotz Negativrendite, da Deutschland wegen der genannten Praktiken ökonomisch stärkstes und stabilstes EU-Land ist).

Diese Art Nationalismus wird allerdings außen vor gelassen (z.B. auf gutgemeinten Demos gegen Nationalismus) bzw. sogar noch gefeiert (von Gewerkschaftern in seliger Einigkeit mit Arbeitgeberverbänden):



— Albrecht Müller (u.a. Wahlkampfleiter von Willy Brandt), Nachdenkseiten.de

https://www.nachdenkseiten.de/?p=51755 „Jetzt erschien ein gemeinsamer Aufruf von Arbeitgebern und Gewerkschaften aus dem Raum Olpe und Siegen, unterschrieben von Verantwortlichen des DGB, der IG-Metall und von Verdi. In dem Aufruf werden die Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands und ausdrücklich die Exportüberschüsse von zuletzt 265 Milliarden € als Erfolg gefeiert und ebenso die Militarisierung Europas, verpackt als gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik auf Augenhöhe mit anderen Kräften in der Welt.“(u.a. Wahlkampfleiter von Willy Brandt), Nachdenkseiten.de



Und dann kommt’s: Der Nationalismus sei der Feind des europäischen Projekts, sagte sie [Bundeskanzlerin Angela Merkel -D.P]. Ist sie dumm oder zynisch? Der deutsche Exportnationalismus beschädigt seit vielen Jahren das europäische Projekt. Wir verkaufen unseren europäischen Nachbarn mehr Waren als [wir] bei ihnen einkaufen. So exportieren wir Arbeitslosigkeit. […]“

— Oskar Lafontaine (auf Facebook) über Merkels EU-Pep-Talk in Kroatien

https://www.facebook.com/oskarlafontaine/photos/a.198567656871376/2311546132240174/

— Tobias Riegel, Nachdenkseiten.de: „Appelle vor der EU-Wahl: Die Meinungsmache einer ganz großen Koalition“

https://www.nachdenkseiten.de/?p=51774 „Der Gesprächspartnerin von der LINKEN gegenüber nutzt der „Pulse Of Europe“-Sprecher – wie viele andere EU-Lobbyisten – die bekannte Strategie der Parallel-Schuld: Auch Nationalisten würden die EU kritisieren – also rückten EU-Kritiker indirekt in die Nähe von Nationalisten, hinter denen einmal mehr die soziale Frage versteckt wird“, Nachdenkseiten.de: „Appelle vor der EU-Wahl: Die Meinungsmache einer ganz großen Koalition“

Auf Nationalismen, Chauvinismus und Populismus (jeder Couleur) soll man natürlich hinweisen und auch Gegenstrategien suchen — aber dafür bitte zuerst das Kernproblem ansprechen und nicht die Folgeerscheinungen und peripheren Auswüchse als ursächlich in den Fokus schieben. Das nennt man dann nämlich Framing, Desinformation und Einflußnahme auf die öffentliche Meinung (um mal einige derzeit beliebte Buzzwords zu bemühen).

Und schließlich wäre nochmals klarzustellen: Den derzeitigen Zustand der EU und ihrer Institutionen, den Ruf, den sich die EU vielerorts erworben hat, hat niemand außer den entsprechenden Institutionen selbst und ihren Zuträgern zu verantworten. Dafür braucht es weder Russen noch rechte Nationalisten.

