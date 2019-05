Zitat des Tages: Chelsea Manning

„I believe my entire life proves I have a philosophical position. I would rather starve to death than change my opinion to this regard.“

„Ich glaube, mein ganzes Leben beweist, daß ich eine philosophische Grundhaltung habe. Ich würde eher verhungern, als meinen Standpunkt in diesem Fall zu ändern.“

— Chelsea Manning während einer erneuten Anhörung vor der Grand Jury in Virginia, die einen „Fall“ gegen Wikileaks und Julian Assange konstruieren soll

https://www.cbsnews.com/news/chelsea-manning-says-she-will-refuse-to-testify-before-grand-jury/

Manning verweigerte auch diesmal die Aussage und wurde daraufhin erneut in Beugehaft genommen, aus der sie erst vor zwei Wochen aus prozeßtechnischen Gründen entlassen worden war (als die Jury turnusmäßig neu zusammengestellt wurde).

Die erneute Haft kann bis zu 18 Monate dauern. Zusätzlich wurde der Whistleblowerin ein Bußgeld von 500 Dollar pro Tag angedroht, wenn sie nach 30 Tagen nicht aussagt. Das Bußgeld würde sich nach weiteren 60 Tagen auf 1.000 Dollar pro Tag erhöhen.

–

„What are grand juries?

Grand juries are used to establish ‚probable cause‘ that a felony offense has been committed. Prosecutors run the proceedings behind closed doors, without a judge or defense attorney present. Basically, the whole process is rigged to favor indictment of the individual accused of a crime. They have also been used historically to oppress and frighten targeted groups, in particular, people perceived as dissidents and activists.“

(Source: https://xychelsea.is/#leave )

–

UNTERSTÜTZUNG für Chelsea Manning z.B. hier:

Wau-Holland-Stiftung – „Zivilcourage“: https://www.wauland.de/de/projekte/07.html

Courage Foundation: https://www.couragefound.org/chelsea-manning/

Chelsea Resists: https://xychelsea.is

Grüße

D.

