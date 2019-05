Venezuela: Regierung und Opposition leiten in Norwegen Annäherung ein (RT)

Vertreter der venezolanischen Regierung und der Opposition haben sich in dieser Woche in der norwegischen Hauptstadt Oslo zu inoffiziellen Gesprächen getroffen. Seit sich Juan Guaidó selbst zum „Interimspräsidenten“ erklart hatte, gab es keinen solchen Dialog.

Eine Delegation der venezolanischen Regierung und Führer der politischen Opposition des südamerikanischen Landes haben erste Schritte der Annährung für einen gemeinsamen Dialog in der norwegischen Hauptstadt Oslo eingeleitet.

https://deutsch.rt.com/amerika/88209-venezuela-regierung-und-oppostion-starten-annaeherung-in-norwegen/

