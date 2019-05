18.05.2019

Die OPCW hat die Echtheit eines geleakten Berichts zum mutmaßlichen Giftgaseinsatz im syrischen Duma im April 2018 bestätigt. Der Bericht legt nahe, dass die Tat von Aufständischen inszeniert wurde – im Abschlussbericht der OPCW wird er jedoch mit keinem Wort erwähnt.

Zum Artikel: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/88263-giftgas-in-duma-opcw-bestatigt/

