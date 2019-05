Mobilmachung zu Protesten in Washington D.C. vor der venezolanischen Botschaft, gefolgt von einem Protestmarsch zum Weißen Haus am Samstag, den 18. Mai

Das Embassy Protection Collective ruft alle Organisationen für Frieden und soziale Gerechtigkeit und Menschen aus allen Teilen der Vereinigten Staaten auf, sich am Samstag, den 18. Mai, zu einer massiven Mobilisierung in Washington DC bei der venezolanischen Botschaft zusammenzuschließen, gefolgt von einem Marsch zum Weißen Haus.

Am Donnerstag, dem 16. Mai, drangen die US-Behörden in die venezolanische Botschaft ein und nahmen die friedlichen Anti-Kriegs-Aktivisten fest, die sich im Gebäude aufhielten, und zwar auf ausdrückliche Einladung des Eigentümers des Gebäudes, der venezolanischen Regierung. Trotz gewaltsamer Angriffe der anti-venezolanischen Regierung veranstalteten die ANSWER-Koalition, der Volkswiderstand und CODEPINK monatelang regelmäßige Kundgebungen in der Botschaft, um das Völkerrecht zu unterstützen und das Gebäude vor einer illegalen Beschlagnahme durch die Trump-Administration zu schützen.

Den Us-Politikern Trump, Pompeo und Bolton ist es endlich gelungen, die illegale Beschlagnahme der diplomatischen Botschaft der venezolanischen Regierung durchzuführen. Nichts, was der selbsternannte Führer Juan Guaidó oder der angebliche neue Botschafter Carlos Vecchio, kann die Realität ändern, dass sie nicht die Regierung Venezuelas vertreten. Dies ist nichts weiter als eine Fiktion, die ein Feigenblatt für eine imperialistische Regimewechseloperation gegen eine souveräne Regierung in Lateinamerika liefern soll.

Die nationale Mobilisierung wird sich auf die wachsende Kriegsgefahr konzentrieren, die sowohl Venezuela als auch den Iran betrifft. John Bolton und Mike Pompeo verfolgen eine rücksichtslose, hyperaggressive Politik gegenüber dem Iran und Venezuela, und die Gefahr eines militärischen Konflikts wächst mit jedem Tag.

Schließen Sie sich der ANSWER Coalition, Popular Resistance, and CODEPINK in der venezolanischen Botschaft in 1099 30th St. NW in Georgetown an, um ein Ende der US-Aggression gegen Venezuela und den Iran zu fordern!

