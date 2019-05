Solidarität ist unsere Waffe. Venezuela setzt sich für internationale Zusammenarbeit ein. Einheit Lateinamerikas wird nach und nach zerstört (junge Welt)

Inzwischen haben sieben der ursprünglich zwölf Mitgliedsstaaten ihren Austritt aus der Unasur vollzogen oder ihn angekündigt. Parallel dazu arbeiten die rechten Regierungen der Region, angeführt von Chile und Kolumbien, daran, eine neue Allianz zu bilden, das »Forum für den Fortschritt Südamerikas« (Prosur), das entsprechend der Vorgaben des Neoliberalismus, des Finanzkapitals und der US-Interessen agieren soll.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/354966.usa-gegen-venezuela-solidarit%C3%A4t-ist-unsere-waffe.html

