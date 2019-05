am Sonntag, den 19. Mai 2019, um 13 Uhr, am Platz des 18. März treffen sich AufsteherInnen, um einen kritischen Akzent zur Demo

„Ein Europa für alle, Deine Stimme gegen Nationalismus.“

zu setzen. In Soli zu den Gelbwesten in Frankreich sind gelbe Plakate mit unseren Losungen vorbereitet.

Hier nach den Vorbereitungen vor dem Anti-War Cafe in der Rochstr.3

