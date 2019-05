Linksfraktion fordert Rücknahme von Anerkennung Guaidós in Venezuela. Antrag im Bundestag will Venezuela-Politik korrigieren. Verweis auf Wissenschaftlichen Dienst. (amerika21)

„Die Bundesregierung solle die Mitgliedschaft Deutschlands als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dafür nutzen, eine friedliche und politische Lösung des Konfliktes in Venezuela ohne Einmischung von außen zu befördern und eine weitere Eskalation zu vermeiden, indem die Vermittlungsinitiative Uruguays, Mexikos und der Caricom-Staaten unterstützt wird“, heißt es in einem Entschließungsantrag der Linken.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/05/226281/venezuela-deutschland-guaido-schweiz

