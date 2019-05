EU in der Krise: Linke ringen um richtige Antworten. Die Frage, wie die Europäische Union zu bewerten sei, ist in linken Kreisen ein umstrittenes Thema.

Einige meinen, auch ein soziales und friedliches Europa sei mit der EU möglich. In Berlin fand eine Veranstaltung statt, die mit diesem Mythos aufräumte.

Zum Bericht: https://deutsch.rt.com/europa/88177-eu-in-krise-linke-linke/

https://www.jungewelt.de/artikel/354848.the-end-of-may.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge