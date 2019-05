52 Kongressabgeordnete setzen sich für die Aufhebung der Genehmigung zur Anwendung militärischer Gewalt, ein Gesetz welches dem US-Präsidenten die Erlaubnis erteilt, im Kampf gegen den Terrorismus die Streitkräfte einzusetzen.

Genehmigung zum Einsatz militärischer Gewalt) ist ein US-Gesetz , welches dem Präsidenten die Erlaubnis erteilt, im Kampf gegen den Terrorismus das Militär einzusetzen. Das Gesetz wurde vom US-Kongress am 14. September 2001 als Antwort auf die Anschläge vom 11. September 2001 im US-Kongress mit nur einer Gegenstimme verabschiedet. Es beinhaltet eine breite Vollmacht für den Präsidenten, alle „notwendige und angemessene Gewalt“ gegen jeden einzusetzen, der nach seinem Ermessen die Angriffe am 11. September 2001 „geplant, autorisiert, durchgeführt oder unterstützt“ oder solchen Personen oder Gruppen geholfen hat. Das Gesetz wurde nach der Unterzeichnung durch den Präsidenten am 18. September 2001 rechtskräftig.

Die AUMF wurde in der Folge bis Juli 2017 in mehr als 37 Fällen genutzt, um in 14 Staaten militärisch einzugreifen.

Präsidenten beider Parteien haben das AUMF des Kongresses von 2001 unglaublich verzerrt, um globale Kriegs- und Terrorismusbekämpfungseinsätze in 80 Ländern über einen Zeitraum von 18 Jahren zu rechtfertigen. Der unendliche Krieg in Afghanistan, Drohnenangriffe in Afrika, Folter in den Gefängnissen von Guantanamo Bay und Abu Ghraib. Eine totale Erosion der bürgerlichen Freiheiten in den USA.

Aktuell besteht weltweit und in den USA zunehmend Besorgnis über die Hinweise, dass US-Präsident Trump vorhat, den Iran anzugreifen. In seiner Rede zum State of the Union erklärte Präsident Trump: „Meine Regierung hat entschlossen gehandelt, um dem führenden staatlichen Sponsor des Terrorismus in der Welt entgegenzutreten.“ Er handelte noch entschiedener, als die New York Times am 7. April berichtete, dass er die iranische Revolutionsgarde als „ausländische Terrororganisation“ bezeichnete.

Die iranische Revolutionsgarde ist besonders offen für Angriffe von Präsident Trump, da sie im Nahen Osten Unterstützung gegeben hat für Milizen, die dem syrischen Präsidenten Bashar al Assad helfen, die libanesische Terrorgruppe Hisbollah im Libanon und die Houthi-Rebellen im Jemen.

Am 7. Mai hat US-Aussenminister Mike Pompeo einen unangekündigten Besuch in Bagdad gemacht und sagte dem irakischen Präsidenten, Barham Salih Ahmed, dass er für die Sicherheit aller US-Amerikaner im Irak verantwortlich sei.

Die Besorgnis über einen Angriff auf den Iran wurde verstärkt, als Pompeo, der vor einem Unterausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats aussagte, und in der Antwort auf eine Frage ob es die Möglichkeit einen Militärschlags gegen Teherna gebe, es offenließ, ob man einen Konflikt mit dem Iran beginnen könne, ohne die Zustimmung des Kongresses einzuholen, und als Pompeo den Senatoren mitteilte, dass „kein Zweifel besteht, dass es einen Zusammenhang zwischen Al gibt -Qaida und Iran gebe.“ Als er von Senator Rand Paul (R-KY) dazu gedrängt wurde, sich dazu zu verpflichten, dass die Trump-Administration den Iran nicht angreifen würde, sagte Pompeo, er würde es vorziehen, dies Anwälten zu überlassen . “ Viele mögen sich daran erinnern, dass der AUMF nach dem Angriff der Al-Qaida vom 11. September auf das World Trade Center erlassen wurde. es „erteilt dem Präsidenten die Befugnis, alle notwendige und angemessene Gewalt gegen diejenigen anzuwenden, die er für geplant, autorisiert,

Es ist ein Jahr her, seit Präsident Trump sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzog und begann eine Reihe von immer strengeren Sanktionen gegen den Iran einzuführen, einschließlich Sperrung internationale Finanztransaktionen, des Handel mit iranischen Öl auf den Weltmärkten und der Verhinderung des des Import von kritischen Verbrauchsgütern.

Als Reaktion auf die Aktionen von Präsident Trump kündigte der iranische Präsident Rouhani am 8. Mai einen teilweisen Rückzug aus Teilen des „Nuclear Deal“ Atomabkommens an, einschließlich der Einstellung des Exports von angereichertem Uran und des Beginns der Anreicherung von Uran auf einem höheres Niveau, als dies nach den Bedingungen des Abkommens zulässig war.

Zusätzlich zu einer bereits gefährlichen Lage, berichtete die New York Times am 6. Mai „… drei Geheimdienstquellen berichten, dass der Iran oder seine Stellvertreter Pläne hätten us-amerikanische Truppen im Irak und in Syrien zu attackieren.“

Es besteht als die zunehmende Möglichkeit, dass die Trump-Administration einen Angriff auf den Iran initiieren könnte. Da der AUMF als Rechtfertigung für den Angriff dienen kann und der Mehrheitsführer des Senats, Mitch McConnell, historisch jede Abstimmung zur Aufhebung blockiert hat, ist es zwingend erforderlich, dass US-Senatoren undhochrangige Politiker sofort öffentliche Maßnahmen ergreifen, um die Aufhebung des AUMF zu erwirken.

