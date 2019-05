Das Schutzkollektiv der venezolanischen Botschaft in Washington D.C. widersetzt sich dem rechtswidrigen Räumungsbeschluss – Polizei zieht sich nach zweistündigen Verhandlungen wieder zurück (Medea Benjamin und Ann Wright)

english:

In der venezolanischen Botschaft in Washington, DC, hat sich eine Reihe außergewöhnlicher Ereignisse ereignet, seit das Schutzkollektiv der Botschaft am 10. April mit Erlaubnis der gewählten Regierung Venezuelas in der Botschaft lebt, um sie vor einer illegalen Übernahme durch die Opposition Venezuelas zu schützen . Die Aktionen der Polizei am Abend des 13. Mai haben eine neue Ebene des Dramas geschaffen.

Da die Abschaltung von Strom, Nahrungsmitteln und Wasser in der Botschaft nicht ausreichte, um das Kollektiv am späten Dienstagnachmittag zum Verlassen zu zwingen, verteilte die Metropolitan Police in Washington, DC, einen unbefugten Räumungsbeschluss, er ohne Briefkopf oder Unterschrift von US-Regierungsbeamter ausgedruckt worden war.

In der Bekanntmachung heißt es, dass die Regierung Trump den Oppositionsführer von Venezuela, Juan Guaido, als Regierungschef von Venezuela anerkennt und dass der von Guaido ernannte Botschafter in den Vereinigten Staaten, Carlos Vecchio, und sein ernannter Botschafter bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Gustavo Tarre bestimmen solle, wer die Botschaft betreten darf. Diejenigen, die von den Botschaftern nicht autorisiert wurden, galten als Eindringlinge. Diejenigen innerhalb des Gebäudes wurden „gebeten“, das Gebäude zu verlassen.

Die Mitteilung schien von der Guaido-Fraktion verfasst worden zu sein, wurde jedoch von der DC-Polizei wie ein Dokument der US-Regierung veröffentlicht und verlesen.

Die Polizei klebte die Nachricht an die Türen rund um die Botschaft und rief später die Feuerwehr an, um das Schloss und die Kette zu durchtrennen, die seit dem Bruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten am 23. Januar an der Eingangstür der Botschaft standen.

Zusätzlich zu dem Drama versammelten sich Anhänger beider Seiten. Die Pro-Guajido-Unterstützer, die rund um die Botschaft Zelte aufgestellt und ein Lager errichtet hatten, um sich dem Kollektiv im Gebäude zu widersetzen, wurden angewiesen, ihr Lager abzubauen. Es schien, als würde dies dazu führen, dass sie von außerhalb der Botschaft nach innen gebracht würden.

Zwei Stunden später gingen einige Mitglieder des Kollektivs in der Botschaft freiwillig, um den Verbrauch von Nahrung und Wasser zu verringern, und vier Mitglieder weigerten sich, die ihrer Ansicht nach rechtswidrige Anordnung zur Räumung der Räumlichkeiten zu befolgen. Die Menge wartete mit der Erwartung, dass die Polizei in die Botschaft eindringen würde und die verbleibenden Kollektivmitglieder entfernen und verhaften würden. Die Pro-Guajido-Truppen jubelten und schrien „Ticktock, Ticktock“, als sie die Minuten vor ihrem Sieg rückwärts zählten.

In einer bemerkenswerten Wende verhafteten die DC-Polizisten jedoch nicht die verbliebenen Kollektivmitglieder, sondern diskutierten lange Zeit mit dem Embassy Protection Collective und ihrer Anwältin Mara Verheyden-Hilliard. Die Diskussion konzentrierte sich in erster Linie auf die Begründung, warum Kollektivmitglieder in der Botschaft waren – dass sie versuchten zu verhindern, dass die Trump-Regierung gegen die Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen von 1961 und die Wiener Konvention über konsularische Einrichtungen von 1963 verstieß, indem sie die diplomatischen Räumlichkeiten einer Putschregierung übergaben .

Kollektivmitglieder erinnerten die Polizeibeamten daran, dass das Befolgen illegaler Anordnungen sie nicht davor schützt, wegen krimineller Handlungen angeklagt zu werden.

Anstatt das Kollektiv zu verhaften, drehte sich die Polizei nach zwei Stunden um, schloss die Tür hinter sich ab, postierte Wachen und sagte, sie würden ihre Vorgesetzten fragen, wie sie mit der Situation umgehen sollten. Die Menge war verblüfft, dass das Außenministerium und die Polizei nach mehr als einem Monat, die Räumung zu organisieren, mit dieser Operation begonnen hatten, ohne einen vollständigen Plan und die zur Vollstreckung von Haftbefehlen notwendigen Dokumente zu haben, falls die Kollektivmitglieder das Gebäude nicht freiwillig räumen würden.

Kevin Zeese, ein Kollektivmitglied, schrieb eine Erklärung zum Status des Kollektivs und der Botschaft:

„Dies ist der 34. Tag unseres Lebens in der venezolanischen Botschaft in Washington, DC. Wir sind bereit, weitere 34 Tage zu bleiben, oder wie lange es auch dauern mag, um den Botschaftsstreit auf friedliche Weise im Einklang mit dem Völkerrecht beizulegen. Zuvor bekräftigen wir, dass unser Kollektiv eine von unabhängigen Personen und Organisationen ist, die mit keiner Regierung kooperieren. Während wir alle US-Bürger sind, sind wir keine Agenten der Vereinigten Staaten. Während wir mit Erlaubnis der venezolanischen Regierung hier sind, sind wir nicht ihre Agenten oder Repräsentanten … Der Austritt aus der Botschaft, der Probleme zum Nutzen der Vereinigten Staaten und Venezuelas am besten löst, ist ein gegenseitiges Schutzmachtabkommen. Die Vereinigten Staaten wollen eine Schutzmacht für ihre Botschaft in Caracas. Venezuela will eine Schutzmacht für seine Botschaft in DC … Die Embassy Protectors werden uns nicht verbarrikadieren oder sich in der Botschaft verstecken, falls die Polizei widerrechtlich eindringen sollte. Wir werden uns versammeln und friedlich unser Recht geltend machen, im Gebäude zu bleiben und das Völkerrecht aufrechtzuerhalten …

Jede Verfügung, die auf Ersuchen von Verschwörern ohne Regierungsgewalt aufgehoben wird, ist keine rechtmäßige Verfügung. Der Putsch in Venezuela ist mehrfach gescheitert. Die gewählte Regierung wird von den venezolanischen Gerichten nach venezolanischem Recht und von den Vereinten Nationen nach internationalem Recht anerkannt. Ein Auftrag der von den USA ernannten Putschisten wäre nicht legal … Ein solcher Eintrag würde Botschaften auf der ganzen Welt und in den Vereinigten Staaten gefährden.

Wir sind besorgt über US-Botschaften und Personal auf der ganzen Welt, wenn die Wiener Konvention in dieser Botschaft verletzt wird. Es würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, der wahrscheinlich gegen US-Botschaften eingesetzt werden würde. Im Falle einer rechtswidrigen Räumung und rechtswidrigen Verhaftung werden wir alle Entscheidungsträger in der Befehlskette und alle Beamten, die rechtswidrige Anordnungen durchsetzen, zur Rechenschaft ziehen. Es ist nicht erforderlich, dass die Vereinigten Staaten und Venezuela Feinde sind. Die diplomatische Beilegung dieses Botschaftsstreits sollte zu Verhandlungen über andere Themen zwischen den Nationen führen. “

Das Kollektiv geht davon aus, dass die Trump-Administration heute, am 14. Mai, vor Gericht gehen wird, um eine offizielle Anordnung der US-Regierung zu beantragen, die Kollektivmitglieder aus der venezolanischen Botschaft zu entfernen.

Mitglieder der National Lawyers Guild schrieben eine Erklärung, in der sie die Übergabe diplomatischer Einrichtungen durch die Trump-Administration an rechtswidrige Personen herausforderten:

Die Unterzeichneten schreiben, um die Verstöße gegen das Gesetz, die in der venezolanischen Botschaft in Washington DC vorkommen, zu verurteilen und sofortige Maßnahmen zu fordern. Vor dem 25. April 2019 wurde eine Gruppe von Friedensaktivisten von der Regierung Venezuelas, die von den Vereinten Nationen als solche anerkannt wurde, in die Botschaft eingeladen und befindet sich weiterhin rechtmäßig in den Räumlichkeiten. Nichtsdestotrotz hat die US-Regierung durch verschiedene Strafverfolgungsbehörden gewalttätige Gegner zur Unterstützung einer versuchten Belagerung der Botschaft geduldet und geschützt. Damit schafft die US-Regierung einen gefährlichen Präzedenzfall für die diplomatischen Beziehungen zu allen Nationen. Diese Handlungen sind nicht nur illegal, sondern gefährden Botschaften auf der ganzen Welt.

„Die Missachtung dieser Grundsätze und des Völkerrechts durch die Trump-Administration gefährdet das gesamte System der diplomatischen Beziehungen, das sich in Nationen auf der ganzen Welt nachhallen könnte.

„Die unterzeichnete Forderung, dass die Vereinigten Staaten ihre laufenden staatlich geförderten Angriffe und illegalen Interventionen in Venezuela und gegen ihre Regierung unverzüglich einstellen, was von den Vereinten Nationen und der Mehrheit der Welt weiterhin anerkannt wird. Wir fordern die örtlichen und föderalen Strafverfolgungsbehörden auf, die friedlichen Eingeladenen und ihre Unterstützer innerhalb und außerhalb der Botschaft unverzüglich keinen Verletzungen ihrer grundlegenden Menschenrechte auszusetzen. “

Während sich diese Geschichte über die Zukunft der venezolanischen Botschaft in Georgetown weiterentwickelt, wird die Geschichte dies als wichtigen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den USA und Venezuela, als Verstoß der USA gegen einen wichtigen Grundsatz des Völkerrechts und vor allem als heldenhaftes Beispiel dafür festhalten US-Bürger tun alles in ihrer Macht Stehende – einschließlich des Verzichts auf Nahrung, Wasser und Strom und der täglichen Angriffe der Opposition -, um zu versuchen, einen von den USA orchestrierten Putsch zu stoppen.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK: Women for Peace und Autorin von neun Büchern.

Ann Wright diente 29 Jahre in der US-Armee und zog sich als Oberst zurück. Sie war 16 Jahre lang US-Diplomatin und trat im März 2003 gegen den Krieg gegen den Irak zurück.

