Neuer Schweizer Botschafter bei Maduro (Tageszeitung junge Welt)

Caracas. Der neue Botschafter der Schweiz in Venezuela, Didier Chassot, ist am Montag (Ortszeit) zur Übergabe seines Beglaubigungsschreibens von Präsident Nicolás Maduro empfangen worden. Beide sprachen sich für einen Ausbau der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern aus, die von Kooperation und gegenseitigem Respekt geprägt sein müsse, wie das venezolanische Außenministerium mitteilte. An der protokollarischen Zeremonie nahmen auch Außenminister Jorge Arreaza und der für Europa zuständige Vizeaußenminister Yván Gil teil. (jW)

https://www.jungewelt.de/artikel/355138.diplomatie-neuer-schweizer-botschafter-bei-maduro.html

