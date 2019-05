Venezuela braucht uns- Solidarität mit den progressiven Kräften Lateinamerikas! – Di, 28. Mai 2019, 19 Uhr Urania Berlin – Bitte weiterverbreiten – Mobilisierungsliste nutzen – Karten bestellen – Karten kaufen – bitte weiterverbreiten – spenden-aktiv werden!

Liebe Companeras und Companeros,

Venezuela braucht uns- Solidarität mit den progressiven Kräften Lateinamerikas!

Wir dürfen nicht untätig bleiben, wenn von den USA der Sturz der linken Regierung in Caracas betrieben wird, die BRD mit ihrem durch Lateinamerika reisenden Außenminister Heiko Maas dem selbsternannten »Übergangspräsidenten« Juan Guaidó ihre Unterstützung zusichert und bürgerliche Medien die Akzeptanz einer US-Militärintervention vorbereiten und die USA unverhohlen Kuba und Nicaragua als nächste Ziele benennen.

Maas hat für den 28. Mai lateinamerikanische Amtskollegen zu einer Konferenz ins Auswärtige Amt geladen. Setzen wir gemeinsam einen Gegenpunkt mit einer eigenen Veranstaltung ! Diese Veranstaltung mit Diskussion und Kultur wird veranstaltet von: Tageszeitung junge Welt, Kulturzeitschrift Melodie & Rhythmus sowie Granma Internacional – Deutsche Ausgabe miit Unterstützung von: Cuba Sí, DKP, Netzwerk Cuba, Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba und vielen weiteren Initiativen. Wir wollen den Saal mit 800 Leuten füllen!!!

1. Wenn ihr irgendwie könnt, kommt unbedingt zur Veranstaltung: Dienstag, 28. Mai 2019, um 19 Uhr im Humboldt-Saal der Urania Berlin (An der Urania 17, 10787 Berlin). Einlass ist ab 18 Uhr. Eintritt: 5,00 €

Karten gibt es auch in der jW-Ladengalerie, Torstr. 6, 10119 Berlin-Mitte (U2 Rosa-Luxemburg-Platz) während der Öffnungszeiten (Mo-Do 12-18 Uhr, Fr 10-14 Uhr).

Restkarten an der Abendkasse der Urania.

https://www.jungewelt.de/aktion/jwstaerken/354709

http://haendewegvonvenezuela.net

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge