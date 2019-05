Eindringen in Venezuelas Botschaft: Caracas wirft Washington Verstoß gegen internationales Recht vor (Sputniknews)

Nach dem Eindringen von US-Polizisten in die venezolanische Botschaft in Washington hat Caracas den Vereinigten Staaten die Verletzung des internationalen Rechts vorgeworfen. Das verkündete die Administration des Vizepräsidenten Venezuelas in einem Twitter-Eintrag.

Die Polizisten und Vertreter des Secret Service betraten am Montag die venezolanische Botschaft. Sie schlugen den Unterstützern des venezolanischen Präsidenten, Nicolas Maduro, vor, das Gebäude der diplomatischen Vertretung freiwillig zu verlassen. Als diese sich weigerten, verließen die Beamten das Gebäude und versperrten den Eingang von außen.

https://sptnkne.ws/myKB

