Pamela Anderson, Kristinn Hrafnsson nach Besuch bei Julian Assange – defend.wikileaks.org

Die Schauspielerin und Aktivistin Pamela Anderson und Wikileaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson konnten als erste Privatpersonen Julian Assange letzte Woche im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh Prison besuchen, wo der Journalist eine fast einjährige Haftstrafe wegen „Verstoßes gegen Bewährungsauflagen“ absitzt, aber vor allem seine Auslieferung an Schweden und/oder die USA befürchten muß. Dort droht ihm ein politisch motivierter Prozeß (und möglicherweise die Todesstrafe) wegen der Veröffentlichung von Material, das US-Kriegsverbrechen in Irak und Afghanistan dokumentiert.

Hier die kurze Presseerklärung von Anderson und Hrafnsson unmittelbar nach dem Besuch, beide sind sichtbar emotional aufgewühlt:

https://www.youtube.com/embed/Kl3Sj6ZKI6g

–

Spenden an Wikileaks bzw. für den Kampf gegen die Auslieferung von Julian Assange an die USA sind über die Wau-Holland-Stiftung möglich, die dem Chaos Computer Club nahesteht:

„Die Wau Holland Stiftung fördert die publizistischen Aktivitäten von WikiLeaks seit 2009 und wird dies auch weiterhin tun. Spenden im Projektbereich „Informationsfreiheit“[1] kommen mehrheitlich ausgewählten Publikationen und dem technischen Betrieb der WikiLeaks-Plattform zugute. Wer für die juristische Verteidigung von Julian Assange spenden möchte, sollte dies im Projektbereich „Zivilcourage“]2] tun. […] Spenden an die Wau Holland Stiftung sind in der ganzen EU steuerabzugsfähig“

[1] #Informationsfreiheit (WL): https://www.wauland.de/de/spenden.html#04

[2] #Zivilcourage (Assange): https://www.wauland.de/de/spenden.html#07

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten (u.a. eine internationale Petition) und ausführliche Infos zum Fall:

https://defend.wikileaks.org

