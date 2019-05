Eine andere Sicht auf die alliierte Luftbrücke. Zur 70-Jahr-Feier. (nachdenkseiten.de)

Mai 2019

Vermutlich haben die meisten NachDenkSeiten-Leserinnen und -Leser wie bisher auch ich eine andere Sicht von der Alliierten Luftbrücke und ihren Hintergründen als der Autor des folgenden Stücks, der Journalist Klaus-Detlef Haas. Was er schreibt, macht nachdenklich. So zum Beispiel die zitierte Aussage des damaligen US-Außenministers Dulles. Interessant ist auch, dass der Autor von „Die Kehrseite der USA“, L.L. Matthias, die Sicht unseres Autors bestätigt. Nebenbei: Falls Sie dieses Buch nicht kennen, unbedingt nachholen. Albrecht Müller.

WEITERLESEN: https://www.nachdenkseiten.de/?p=51639

