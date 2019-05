Wegen Verzerrung der Situation in Idlib: Russland blockiert Erklärung des UN-Sicherheitsrates (Sputniknews)

Russland hat sich gegen die Presse-Erklärung des UN-Sicherheitsrates ausgesprochen. Laut dem stellvertretenden UN-Botschafter Russlands verzerrt dieses Dokument die reale Situation in der syrischen Provinz Idlib.

„Zu Syrien haben wir die von Belgien, Deutschland und Kuwait vorbereiteten Presse-Elemente (die Erklärung des Sicherheitsrates für die Presse – Anm. d. Red.), deren Inhalt auf die Verzerrung der Situation in Idlib hinausläuft, nicht durchgelassen und blockiert“, sagte Safronkow am Freitag.

https://sptnkne.ws/mxxz

