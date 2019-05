„Verbesserung der Beziehungen zu Russland im Interesse der USA“: Pompeo trifft Putin und Lawrow (RT Deutsch)

10.05.2019

US-Außenminister Pompeo reist nächste Woche erstmals zu politischen Gesprächen nach Russland. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington befinden sich auf einem Tiefpunkt. Einige Punkte auf der langen Themenliste: atomare Abrüstung, Venezuela, Nordkorea.Eines der Hauptthemen auf der Tagesordnung beim Treffen zwischen Pompeo und Lawrow werde die Rüstungskontrolle, wie ein Sprecher des US-Außenministeriums mitteilte, außerdem würden „Ukraine, Venezuela, Iran, Syrien und Nordkorea diskutiert“.

https://deutsch.rt.com/international/88010-pompeo-trifft-putin-und-lawrow/

