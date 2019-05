Venezuela – Reisebericht von Andrej Hunko, 2. Teil des Vortrags (Video)

via Heinz Eckel:

Hier jetzt also der angekündigte zweite Teil des Vortrags von Andrej

Hunko vor der Berliner Friedenskoordination, in dem er auf Fragen von

Zuhörerinnen und Zuhörern zu seiner Reise nach Venezuela antwortete.

Themen dabei waren u.a. das Verhalten der deutschen Bundesregierung (und

speziell von Außenminister Heiko Maaz) hinsichtlich des Putschversuchs

in Venezuela, die wirtschaftliche Lage des Landes und die Stabilität

seiner Regierung, internationale Unterstützung für die gewählte

Regierung Maduros, das Verhalten deutscher Medien gegenüber A. Hunkos

Besuch, die imperialistischen Interessen bezüglich dieses

rohstoffreichen Landes, Kräfteverhältnisse und Perspektiven in Venezuela

und Lateinamerika sowie die Aufgaben der Friedens- und

Solidaritätsbewegung. Anzusehen/herunterzuladen ist das Video hier:

https://www.youtube.com/watch?v=9GkEKlIQoNc

Verlinkung und/oder Weiterverbreitung möglich und erwünscht (die

Veröffentlichung erfolgt unter Creative-Commons-Lizenz).

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge