Erklärung des Botschafts-Schutzkollektivs, das gegenwärtig die venezolanische Botschaft in Washington D.C.verteidigt: PETITION UNTERZEICHNEN, ANRUFEN & MOBILISIEREN!

AUFRUF DES INTERNATIONALEN AKTIONSZENTRUMS

https://iacenter.org/2019/05/09/sign-call-electricity-now-water-cut-to-venezuelan-embassy-in-dc-mobilize/

NACHDEM DIE STROM- UND WASSERVERSORGUNG DER BOTSCHAFT VENEZUELAS IN WASHINGTON D.C. UNTERBROCHEN WURDE – PETITION UNTERZEICHNEN, ANRUFEN & MOBILISIEREN!

AB DEM 10.MAI HABEN ÜBER 1100 MENSCHEN UNSERE PETITION UNTERZEICHNET UND MOBILISIEREN, UM DIE VENEZUELANISCHE BOTSCHAFT IN WASHINGTON, D.C. UND DIE GRUPPE VON AKTIVISTEN, DIE DIE BOTSCHAFT INZWISCHEN EINEN MONAT GESCHÜTZT HABEN, ZU VERTEIDIGEN.



DER GEHEIMDIENST, ANDERE POLIZEI- UND US-REGIERUNGSBEHÖRDEN HABEN ZUSAMMEN MIT DEN RECHTEN PUTSCH-UNTERSTÜTZERN AUSSERHALB DER BOTSCHAFT NICHT NUR DIE VERSORGUNG DER BOTSCHAFT MIT LEBENSMITTELN, ARZNEIMITTELN UND ANDERE VERSORGUNGSMITTELN VERHINDERT, SONDERN JETZT AUCH DIE STROM- UND WASSERVERSORGUNG DER BOTSCHAFT UNTERBROCHEN – GENAUSO WIE DIE USA IN VENEZUELA HANDELN!

BITTE HANDELN SIE:

*JEDEN TAG VON 16 – 19 UHR WERDEN AUSSERHALB DES BOTSCHAFTSGEBÄUDES DEMONSTRATIONEN ABGEHALTEN. – ES GIBT AUCH EINEN AUFRUF FÜR EINE MASSENMOBILISIERUNG AN DIESEM SAMSTAG, DEN 11. MAI, UM 13.00 UHR.!

*PETITION UNTERZEICHNEN + PETITION TEILEN

* RUFEN SIE DIE FOLGENDEN STELLEN AN:

* Bürgermeister Muriel Bowserm Washington D.C. : 202-727-2643

* Außenministerium: 202-895-3500

* Außenstelle des Secret Service D.C.: 202-406-8800

Unterschreiben Sie Ihre Unterstützungspetition für die venezolanischen Botschaftsverteidiger, übermitteln Sie Ihre Nachricht an die Abteilungen des US-Außenministeriums und die US-Botschaften weltweit!

Das internationale Aktionszentrum und das Bündnis NO WAR ON VENEZUELA, verbreiten die folgende Erklärung des Botschafts-Schutzkollektivs, das gegenwärtig die venezolanische Botschaft in Washington D.C.verteidigt:

DIE AKTIVISTEN IN DER BOTSCHAFT SEHEN SICH ZUNEHMENDEN ANGRIFFEN SOWOHL VON RECHTEN PUTSCH-UNTERSTÜTZERN ALS AUCH VON DEN POLIZEIBEHÖRDEN AUSGESETZT.

Bitte unterzeichnen Sie und verbreiten Sie diesen dringenden Solidaritätsappell!

Wir bitten unsere Verbündeten, die Botschaft mit einem Schutzring aus Liebe und Widerstand zu umgeben und den Hass und die Gewalt zu bezwingen, die von Rechtsextremisten ausgeht, die die Botschaft blockieren. Bringen Sie Hilfsgüter mit für die Beschützer wie Kaffee, Lebensmittel, Hygiene- und Reinigungsprodukte, Socken und T-Shirts.

Wir bitten alle, sich an Ihren jeweiligen Kongressabgeordneten zu wenden, um zu fordern, dass

* die Wiener Konvention von 1961 respektiert und die Integrität der Botschaft geschützen wird,

*das Gesetz des Bundesstaats befolgt wird, indem nicht ohne rechtlichen Prozess das Anwesen geräumt wird,

* die Tatsache anerkannt wird, dass die gewählte und legitime Regierung von Venezuela die Administration von Nicolas Maduro ist, genauso wie dies die Vereinten Nationen und darüberhinaus 140 Länder tun.

Das Embassy Protection Collective, eine Gruppe von Organisationen und Einzelpersonen lebt und arbeitet in der venezolanischen Botschaft in Washington, DC auf Einladung unter der Schirmherrschaft der gewählten venezolanischen Regierung. Wir haben die Verantwortung übernommen für Wartung, Reinigung und Pflege des Gebäudes für die Botschaft, bis eine dauerhafte Schirmherrschaft in Form einer gegenseitigen förmlichen Vereinbarung mit Drittstaaten erreicht ist, die die jeweiligen venezolanischen und US-amerikanischen Interessen in den Botschaften in Washington und Caracas sicherstellen. Wir haben unzählige Botschaften der Unterstützung und Liebe aus der ganzen Welt erhalten. Wir sind in dem Gebäude in Sicherheit und unser Wille ist stark.

Die rechten Gruppen, die das Gebäudes von Außen blockiert, belästigt und greift gewalttätig Personen an, die außerhalb der Botschaft gegen die Interventionen seitens der USA protestieren. Sie blockieren auch die Eingänge zum Gebäude und haben das Äußere des Gebäudes stark beschädigt – unter anderem die Überwachungskameras zerstört, Türen angebohrt und das Garagentor mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen.

Viele Mitglieder dieser Gruppe sind panamerikanische Trump-Anhänger.

Außerhalb des Gebäudes sind weiße Suprematisten, die vulgärste und unvorstellbare rassistische, frauenfeindliche und homophobe Beleidigungen und Morddrohungen den Botschaftschützern und unseren Unterstützer entgegen schleudern. Zahlreiche auf Video aufgezeichnete Beispiele dieses Verhaltens wurden online veröffentlicht.

Der Secret Service hat die Gewalt des rechten Hasses dieser Gruppe gegen die Botschaftsschützer und unsere Unterstützer und gegen die Botschaftsgebäude miterlebt, und hat nichts getan, um sie zu davon abzubringen. Während rechte Demonstranten zahlreiche Gewaltakte verübt haben haben wir eine konsequent disziplinierte und friedliche Präsenz aufrechterhalten.

Nicht desto weniger, außer einem besonders ungeheuerlichen Fall von Gewaltanwendung, hat der Secret Service in allen Fällen nur Personen festgenommen, die gegen die Intervention der USA gegen Venezuela protestieren. Beispiele für gegen uns erhobene Anklagen, sind das Schleudern von Wurfgeschossen, das für den Haftbefehl von Ariel Gold angeführt wurde für den Versuch,einen Salatkopf den Botschaftsschützern zu zuwerfen, da die rechte Gruppe immer noch verhindert, dass Menschen und Vorräte in das Gebäude hinein gelangen.

Es zuzulassen, dass nicht gewählte, venezolanische Putschhelden, – die ihre Befehle vom kriminellen Völkermords-Gehilfen Elliott Abrams und anderer Mitglieder der Trump-Administration erhalten – die Botschaft übernehmen, wäre eine Eskalation internationaler Aggression.

Dies wäre auch ein Verstoß gegen Artikel 22 der Wiener Konventionen von 1961 über diplomatische Beziehungen, die ausdrücklich erklärt, dass ausländische Botschaften von der Regierung des Gastgeberlands geschützt werden und dass ihre Räumlichkeiten nicht verletzt werden sollten, auch wenn Länder miteinander Krieg führen oder ihre diplomatische Beziehungen erschwert sind. Zu den speziellen völkerrechtlichen Anforderungen zählt:

* Die Räumlichkeiten der Mission sind unverletzlich. Die Vertreter des Gastgeberlandes dürfen sie nur mit Zustimmung des Leiters der Mission betreten.

* Das Gastgeberland ist in besonderer Weise verpflichtet, alle zweckdienlichen Schritte zu unternehmen, die Räumlichkeiten der Mission gegen jeden Eingriff oder Schaden zu schützen und jegliche Störung des Missionsfriedens oder die Beeinträchtigung seiner Würde zu verhindern.

* Die Räumlichkeiten der Mission, ihre Einrichtung und anderes Eigentum darauf und die Transportmittel der Botschaft sollen immun sein gegen Durchsuchungen, Beschlagnahme, Pfändung oder Vollstreckung.

Hier kann man die Petition unterschreiben:

https://solidaritycenter.ourpowerbase.net/civicrm/petition/sign?sid=8&reset=1

Berliner Bündnis „Hände weg von Venezuela“

Unterstützer

in alphabetischer Reihenfolge

Arbeitskreis Lateinamerika/Die Linke

Anti-NATO-Gruppe Berlin-Brandenburg ANNAB

Alexander-von-Humboldt-Gesellschaft

Aufstehen Basisgruppe, Berlin Mitte, Rochstr.

Berliner Arbeitskreis Uran-Munition

Bloque Latinoamericano Berlin

Cuba Si

Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e. V.

Coop Antikriegs-Café Berlin

Coordinador Alemania PCChile

DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg

DKP Berlin

Partido Comunista Peruano / Berlin

FG BRD-Kuba Regionalgruppe Berlin

ISOR Sozialverein e. V.

Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V. (OKV)

Freidenker e.V.

Freidenker Berlin

Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba e.V. (FBK)

Dr. Rainer Hammerschmidt, Vorstand, Aktion Freiheit Statt Angst

Karen e.V.

Motocicleta Sputnik Berlin

Mütter gegen den Krieg Berlin – Brandenburg

NachDenkSeiten Berlin

Netzwerk Cuba

Patria Grande Berlin, Alemania

Solidaridad Antirepresiva

Laura von Wimmersperg, Moderatorin der Berliner Friedenskoordination

World Beyond War, Berlin

#HaendeWegVonVenezuela

#HandsOffVenezuela #ManosFueraDeVenezuela

