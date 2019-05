Die Kritik an der Einmischung der USA in Venezuela und an ihren militärischen Drohungen hat auf internationaler Ebene zugenommen. Sowohl der spanische Außenminister, Josep Borell, als auch sein Amtskollege in Mexiko, Marcelo Ebrard, kritisierten die jüngeren Aussagen und den außenpolitischen Stil des Landes scharf.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2019/05/226106/kritik-us-einmischung-venezuela-spanien

