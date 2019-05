Die Unbeirrbaren Die Gelbwesten-Bewegung kämpft trotz brutaler Repressionen Macrons um eine Neuerfindung der Demokratie. (Rubikon)

Während das mediale Gras über die Gelbwestenbewegung wächst, mausert sich diese von einer spontanen Protestbewegung zu einer wahrlich partizipativen Organisation, deren Durchhaltevemögen und Zielsetzungen auch andere Vereinigungen inspirieren. Je erfolgreicher sie jedoch werden, desto repressiver reagiert das System. Es fühlt sich durch ihre Erfolge bedroht, denn die Gelbwesten lassen sich weder kapern noch instrumentalisieren. So ist für Macron und sein Regime kein Mittel zu schäbig, um die Gelbwesten zu diskreditieren und zu zerschlagen.

*von Richard Greeman *

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/die-unbeirrbaren

