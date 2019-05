Hände weg von der Botschaft Venezuelas in Washington DC

PETITION UNTERZEICHNEN!

ÜBER 1100 MENSCHEN HABEN UNSERE PETITION INZWISCHEN UNTERZEICHNET UND

MOBILISIEREN, UM DIE VENEZUELANISCHE BOTSCHAFT IN WASHINGTON, D. C. ZU VERTEIDIGEN UND DIE GRUPPE VON AKTIVISTEN, DIE DIE BOTSCHAFT AB DEM 10. MAI INZWISCHEN EINEN MONAT LANG GESCHÜTZT HABEN,

http://haendewegvonvenezuela.net/links/petition-embassydc.html

