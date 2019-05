Warum bedrohen die USA den Iran – und auch Venezuela – unablässig mit Krieg

auf Facebook gefunden:

Die Frage ist: Warum tun die USA das? Warum bedrohen sie den Iran – und auch Venezuela – unablässig mit Krieg, obwohl die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass sie dabei überhaupt nichts gewinnen KÖNNEN? Das Pentagon weiß nämlich ganz genau, dass sie furchtbar einen auf die Mütze bekommen und den ganzen Mittleren Osten in’s Chaos stürzen würden, sollten sie wirklich einen Krieg gegen den Iran vom Zaun brechen – von dem ihre eigenen Analysten wissen, dass sie ihn niemals gewinnen können. Die Chancen stehen sogar noch schlechter als in Venezuela, wo ihre belligerente Haltung ebenfalls nicht den Regime Change erreicht hat, den sie vorgeblich erreichen wollten.

Worin liegt also der Sinn dieser ganzen Säbelrattlerei? Der erschließt sich, wenn man Pompeos Erklärungen der vergangenen Wochen verfolgt. Donald Trump ist ein reiner Merkantilist, der auf dem internationalen Parkett als genauso rüpelhafter und skrupelloser Kaufmann agiert wie als Immobilienhai: Der EINZIGE wirkliche Grund für das aktuelle aggressive Verhalten der USA ist es, die Ölimporte aus dem Iran und Venezuela zu unterbinden, damit der Ölpreis insgesamt steigt und die US-Frackingindustrie, die aufgrund ihrer hohen Produktionskosten und des niedrigen Ölpreises vor sechs Wochen bereits kurz vor dem Bankrott stand, durch diesen höheren Preis sowie durch Ersatzverkäufe ihres Fracking-Öls für das ausgefallene venezolanische und iranische Öl wieder genügend Einnahmen erzielen kann, um die massenhaft drohenden Konkurse der US-Ölfirmen im letzten Moment abzuwenden.

Aber das gelingt nur, wenn der Preis für ein Barrel Öl wieder dauerhaft über 70 Dollar steigt und die ausgefallenen iranischen und venzolanischen Liefermengen durch US-Fracking-Öl ersetzt werden müssen.

Damit agiert Donald Trump nicht anders als Al Capones Chicago-Mob der 1920er Jahre, der ebenfalls die Brennereien und Brauereien der Konkurrenz zerchlagen ließ, damit die Kneipen ihren Fusel und ihr Bier zu weit überhöhten Preisen bei Al capones Lieferanten kaufen mussten, wenn sie im Geschäft bleiben wollten. DAS ist das Ziel der USA im Iran und in Venezuela. Doch es erschließt sich einem erst, wenn man den Glauben an ein höheres Ziel der US-Regierung fallen lässt und sie als betrachtet, was sie ist: Ein krimineller Mob, der die Welt mit Gangstermethoden beherrschen will.

