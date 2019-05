Gruppe von französischen Prominenten unterstützen die Bewegung der französischen Gilet Jaunes (Gelbwesten)

Während die Proteste von Gilet Jaunes unvermindert weitergehen , unterstützt eine Gruppe von mehreren Persönlichkeiten aus der Kultur die Bewegung. In einem von Libération veröffentlichten Text begrüßen Juliette Binoche, Emmanuelle Béart, die Filmemacher Robert Guédiguian und Laurent Cantet und insbesondere der Schriftsteller Edouard Louis eine Bewegung, die „beispiellos in der Geschichte“ ist.

Diese Persönlichkeiten protestieren vor allem gegen die Haltung der Regierung. In ihrem Artikel mit dem Titel „Wir sind nicht täuschen“ denunzieren „abgenutzte Saiten übermäßig die gelbe Jacken zu diskreditieren, beschrieben als anti-Umweltschützer, Extremisten, Rassisten, Schläger …“ Ein möglicher Hinweis auf den Satz des Ministers Christophe Castaner, viel kritisiert als „Angriff“ das Eindringen von Demonstranten in das Pitié-Salpêtrière-Krankenhaus beschrieben zu haben.

„Dies kann nicht so weitergehen, behaupten die Unterzeichner. Diese Geschichte hält sich nicht an die Realität, auch wenn Mainstream-Medien und Regierungssprecher uns glauben machen wollen. Wie diese Gewalt heben sie jeden Samstag hervor. Die alarmierendste Gewalt ist jedoch nicht vorhanden. Sie weisen darauf hin, dass „die bedrohlichste Gewalt wirtschaftlich und sozial ist“.

„Es ist unserer Republik unwürdig“

Diese Künstler, unter denen wir auch die Schriftstellerin Annie Ernaux oder den Autor von BD Franck Margerin finden, greifen auch die Polizeigewalt massiv an. 248 am Kopf Verwundet, 23 Menschen verloren ihr Augenlicht, 5 Hände von den Demonstranten abgerissen. “ „Es ist unserer Republik unwürdig“, betonen sie.

„Wir sind empört über die Unterdrückung, Manipulation und Verantwortungslosigkeit dieser Regierung in einem so entscheidenden Moment in unserer Geschichte“, betonen sie. Diese Künstler fordern nach wie vor, „gemeinsam der ökologischen Krise zu begegnen und gerechte und wirksame Lösungen zu finden, um unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen“.

der Aufruf hier:

Der Aufruf von Künstlern, Kreatoren und Kreativen

http://www.nousnesommespasdupes.fr/

Die Bewegung der Gelben Westen, die in der Geschichte der Fünften Republik noch nicht vorgekommen ist, hat mehrere Monate lang das Straßenpflaster unserer Straßen besiegt. Eine spontan geborene Bürgerbewegung, die keiner politischen Partei angehängt ist. Eine Bewegung, die jeden Samstag Zehntausende Französisch für mehr als 6 Monate mobilisiert und von Millionen mehr unterstützt wird. Eine Bewegung, die das Wesentliche fordert: eine direktere Demokratie, mehr soziale und steuerliche Gerechtigkeit, radikale Maßnahmen gegen den ökologischen Notstand. Was sie verlangen, fragen sie nach allem. Gelbe Westen sind wir. Wir Künstler, Techniker, Autoren all dieser prekären oder nicht prekären Kulturberufe sind von dieser historischen Mobilisierung absolut betroffen. Und wir proklamieren es hier: Wir lassen uns nicht täuschen . Wir sehen Abfall Strings übermäßig die Yellow Jackets, als anti-Umweltschützer, Extremisten, Rassisten, Schläger beschrieben zu diskreditieren … Das Manöver nicht, diese Geschichte klebt nicht auf die gleiche Realität, wenn Mainstream-Medien und Sprecher von der Regierung würde es uns glauben machen. Wie diese Gewalt heben sie jeden Samstag hervor. Die alarmierendste Gewalt ist jedoch nicht vorhanden. Die Bilanz der Repression verschlechtert sich jede Woche. Am 19. April 2019 gab es 1 Todesopfer, 248 Kopfverletzungen, 23 Gliedmaßen, fünf Hände, die den Demonstranten zerrissen wurden, und ist unserer Republik unwürdig. Und wir sind nicht die Ersten, die es anprangern: Amnesty International, der Völkerbund der Menschenrechte, die Vereinten Nationen, die Europäische Union, der Verteidiger der Rechte, alle verurteilen die Polizeigewalt am Gelbe Westen in Frankreich. Die Zahl der Verwundeten, gebrochenen Leben, Verhaftungen und Verurteilungen ist unverständlich. Wie können wir unser Recht zum Protest gegen eine solche Unterdrückung noch ausüben? Nichts rechtfertigt die Einrichtung eines Legislativarsenals namens „Anti-Breaker“, das unsere Grundfreiheiten verletzt. Wir lassen uns nicht täuschen. Die bedrohlichste Gewalt ist wirtschaftlich und sozial. Diese Regierung verteidigt die Interessen einiger zum Nachteil aller. Es ist Gewalt, die Körper und Geist derer kennzeichnet, die zur Arbeit gehen, um zu überleben. Dann müssen wir – es ist ein historischer Notfall – gemeinsam die ökologische Krise bewältigen und gerechte und wirksame Lösungen finden, um unseren Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Wir lassen uns nicht täuschen. Diese Regierung hat sich weiter zurückgezogen, um die Verantwortlichen für die angekündigte Katastrophe nicht zu beunruhigen. Die Gelben Westen verurteilen es als Umweltaktivisten. Heute ist die Konvergenz der sozialen und ökologischen Kämpfe auf dem Weg. Wir werden weiterhin empört, stärker, öfter, mehr zusammen sein. Und heute rufen wir dazu auf, eine neue Geschichte zu schreiben. Wir sind Schriftsteller, Musiker, Regisseur, Produzent, Bildhauer, Bildhauer, Fotograf, Ton- und Bildtechniker, Drehbuchautor, Choreograf, Zeichner, Maler, Zirkuskünstler, Comedians, Produzenten, Tänzer, Schöpfer aller Art werden von Unterdrückung empört, Manipulation und Verantwortungslosigkeit dieser Regierung in einem solchen entscheidenden Moment in unserer Geschichte. Lasst uns unsere Kraft, die der Worte, der Sprache, der Musik, des Bildes, des Denkens und der Kunst, nutzen, um eine neue Erzählung zu erfinden und diejenigen zu unterstützen, die auf der Straße und auf der Straße kämpfen. Punkte für Monate. Es wird nichts geschrieben. Zeichnen wir eine bessere Welt.

