Lawrow seinerseits kündigte die Bildung einer Koalition von Ländern an, die dazu bereit seien, einer militärischen Intervention der USA gegen Venezuela entgegenzuwirken. Man werde gemeinsam die Normen und Prinzipien des Völkerrechts verteidigen.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/354302.kampf-um-venezuela-nie-wieder-monroe.html

