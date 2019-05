Aufstehen am 8. Mai:

Friedensbaumpflanzung in Neukölln

Wenn wir uns erinnern, erinnert sich die Welt! 8. Mai 2019 – Aufstehen Neukölln pflanzt mit vielen Kindern und Unterstützern aus ganz Berlin einen Friedensbaum. Am Tag der Befreiung. Gegen das Vergessen. Und schützen ihn mit Findlingen, die Zeichen eingemeißelt für die Ewigkeit –

Aufstehen für Frieden! Aktion mit Musik, Gästen aus Moskau und Persönlichkeiten unserer Stadt.

