Venezolanischer Außenminister greift „kriminelle US-Politik“ an: Sie wollen unser Öl und unser Geld (RT Deutsch)

Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza hat der US-Regierung mitgeteilt, dass sein Land fest entschlossen sei, sich im Falle einer militärischen Offensive der Vereinigten Staaten gegen Venezuela zu verteidigen. Erneut betonte er, als er gestern in Moskau sprach, dass die derzeitige Kampagne gegen die venezolanische Regierung deshalb geführt werde, um die Kontrolle über die Ressourcen und Einnahmen des Landes in US-genehme Hände zu legen.

weiterlesen und zum Vide hier:

https://deutsch.rt.com/kurzclips/87863-venezolanischer-aussenminister-greift-kriminelle-us-politik/

