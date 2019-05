Der selbst ernannte venezolanische „Übergangspräsident“ Juan Guaidó habe von den Wählern im Januar den Vorzug vor Nicolás Maduro erhalten. Das berichtete CNN am Sonntag. Damit verbreitete der Sender eine glatte Falschinformation, anders gesagt: Fake News.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/amerika/87849-cnn-verbreitet-fake-news-zu-venezuela/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge