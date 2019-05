Das Berliner Bündnis „Hände weg von Venezuela“ lädt ein: Aktuelles zur Lage in Venezuela: Veranstaltung mit Andrej Hunko, MdB Die LINKE am 6.5.2019, 19:00 Uhr Mehringhof

„Humanitäre Krise „ und „Massenexodus“ sind die Schlagworte, mit denen seit der Präsidentschaftswahl vom Mai 2018 weltweit Stimmung gemacht wird gegen die Regierung Venezuelas. Bekannt sind die Bilder von Supermärkten ohne Lebensmittel und Krankenhäusern ohne Medikamente. Eine landesweite Stromunterbrechung zeugt von der vermeintlichen Inkompetenz der Verantwortlichen.

Mit der Selbsternennung Juan Guaidós als Interimspräsident erscheint ein politischer Akteur auf der politischen Weltbühne, der, losgelöst von nennenswerter Unterstützung in Venezuela selbst, von Staaten und internationalen Organisationen eine Entscheidung einfordert.

Die Bundesregierung hat sich mit der Anerkennung von Guaidó frühzeitig positioniert. Dies, obwohl ein vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages erstelltes Gutachten die Anerkennungspraxis als Einmischung in innere

Angelegenheiten und völkerrechtswidrig qualifiziert. Damit steht sie treu an der Seite der USA, weiterer 22 EU-Mitgliedstaaten und rechter Regierungen Lateinamerikas und der Karibik.

Geht es in Venezuela um die Lösung einer humanitären Situation und um politischen Dialog oder nicht vielmehr um eine neue Variante einer alt bekannten Regime -Change – Politik der USA? Mit der Ansage von Heiko Maas, man halte unumstößlich an Guaidó fest, hat sich die Bundesregierung in eine Sackgasse manövriert, denn die Gefahr einer militärischen Option besteht weiterhin. Auf die Frage, warum die Bundesregierung nicht die von Mexiko und Uruguay ausgehende Initiative zum Dialog unterstütze, wenn sie für eine gewaltfreie Lösung eintrete, antwortet der zuständige Staatsminister in einer par-

lamentarischen Fragestunde: „Wir sind nicht neutral und fordern Neuwahlen. Maduro hat keine demokratische Legitimation.“

http://haendewegvonvenezuela.net

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge