Von Roland Zschächner

Frankreich entdeckt den Balkan für sich. Kurz vor der informellen Balkankonferenz am vergangenen Montag in Berlin hatte der französische Präsident Emmanuel Macron am 26. April eine eigene »Strategie für den Westbalkan« vorgestellt.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/354196.macrons-strategiepapier-paris-will-auf-balkan-vorr%C3%BCcken.html

