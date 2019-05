Descripción del Bloqueo Económico contra Venezuela (Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Berlin)

Estimados señores y señoras,

Para su conocimiento e información esta Embajada se permite enviar un documento elaborado por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores: „Descripción del Bloqueo Economico contra Venezuela“. Con atentos saludos,

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela

Botschaft der Bolivarischen Republik VenezuelaGabriele Braun

Oficina del Embajador | Büro des Botschafters

Email: despacho@botschaft-venezuela.de PDF aqui:

https://kurzelinks.de/gpu0

