Venezuela: Was sind die beiden Oppositionsführer Guaidó und López wert? (RT Deutsch)

„Interimspräsident“ Juan Guaidó konnte beim gescheiterten Putsch „Operation Freiheit“ den wegen Anstiftung zu Gewalt inhaftierten Maduro-Gegner Leopoldo López zur Zuflucht in die Botschaft Spaniens verhelfen. Doch beide Oppositionsführer sorgen für Kopfschmerzen.

Auch der jüngste Putschversuch des selbsternannten „Interimspräsidenten“ Venezuelas, Juan Guaidó, gegen den gewählten Präsidenten Nicoás Maduro ist gescheitert. Dafür verhalf die „Operation Freiheit“ getaufte Aktion dem Oppositionsführer Leopoldo López zur Freiheit. Dieser saß seine mehrjährige Haftstrafe wegen Anstiftung zu Aufruhr und Gewalt aus gesundheitlichen Gründen im Hausarrest ab. Mittlerweile befindet er sich mit seiner Familie in der Botschaft Spaniens.

Während der venezolanische Präsident Maduro und seine Regierung zum Dialog und zur Erneuerung der „Bolivarischen Revolution“ aufrufen und die Loyalität des venezolanischen Militärs unterstreichen, sorgen die jüngsten Entwicklungen für Kopfzerbrechen bei den internationalen Unterstützern der Regime-Change-Bemühungen in Venezuela.

Guaidó musste ein weiteres Mal feststellen, dass seinem Aufruf als „Präsident Venezuelas“ an die Streitkräfte des Landes, sich gegen den „Usurpator Maduro“ zu stellen, lediglich einige vereinzelte Überläufer folgten. Offenbar schätzte er die Bereitschaft des venezolanischen Militärs, ihn und einen gewaltsamen Regierungswechsel zu unterstützen, falsch ein. Der US-Sonderbeauftragte für Venezuela, Elliott Abrams, zeigte sich entsprechend irritiert angesichts der fehlenden Bereitschaft der Bolivarischen Streitkräfte, wie „besprochen“ zu handeln. Stattdessen hätten sie im entscheidenden Moment die „Handys ausgeschaltet“.

Auch aus Brasilien, das unter seinem neuen rechtsgerichteten Präsidenten Jair Bolsonaro zu den entschiedendsten Befürwortern eines „Regime-Changes“ in Venezuela zählt, berichten Medienstimmen über Kritik aus den Kreisen des brasilianischen Militärs an Guiadós überstürzter und schlecht organisierter Aktion.

„Guaidós Verzweiflung“ – „Unglückliche Figur“

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/amerika/87774-venezuela-was-sind-die-beiden-oppositionsfuehrer-guaido-lopez-wert/

