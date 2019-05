Tilo Gräser, 4.05.2019

Mit dem Krieg gegen das damalige Jugoslawien vom 24. März bis 10. Juni 1999 hat sich die Nato zum Aggressionsbündnis gewandelt. Daran erinnert Klaus Hartmann, Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenkerverbandes. Im Verbandsmagazin beschreibt er neben anderen Autoren Ursachen und Ziele des Krieges ebenso wie die Folgen.

„Die Aggression gegen Jugoslawien war ein Wendepunkt für die Globalisierung der Intervention!“ Das erklärte der ehemalige jugoslawische Außenminister Živadin Jovanović in einem Interview im Jahr 2014. Gegenüber dem in Jugoslawien geborenen deutschen Journalisten Marko Jošilo erklärte er weiter: „Das Hauptziel: Sibirien! Der erklärte Plan ist es, hier das größte Reservoir an Bodenschätzen der Erde einzunehmen.“

Das „reale, geopolitische Ziel“ der Nato sei Russland. Dem diene die Ostererweiterung des westlichen Militärbündnisses, so Jovanović vor fünf Jahren weiter. „Dies erklärt auch den Krieg in Georgien 2008 und den ukrainischen Maidan 2014.“

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20190504324870998-russland-ziel-jugoslawienkrieg/

Auszug: (…) Hartmann stellt im Verbandsmagazin klar: „Die Nato-Aggression war auch ein Musterbeispiel dafür, wie die Bevölkerung in einen Krieg hineingelogen wird.“ Ebenso erinnert er an die „wahren Kriegsgründe“, über die bis heute in Politik und Medien des Westens geschwiegen werde. Der Westen habe versucht, nachdem er jahrelang Belgrads Abgrenzung von Moskau unterstützte, das verschuldete Land mit Hilfe von Weltbank und IWF unter Kontrolle zu bringen.

Der serbische und später jugoslawische Präsident Slobodan Miloševič habe sich der neoliberalen Rosskur widersetzt. Damit sei er zum „Ungehorsamen“ und Hassobjekt des Westens geworden. Das führte bis hin zu der Äußerung des damaligen US-Senators Joseph Biden im Jahr 2000, die Hartmann zitiert: „…wenn wir Milosevic zu Klump schlagen“ habe das „heilsame Auswirkungen auf die Extremen in (anderen) Ländern“. Es handelt sich um den Politiker der US-Demokraten, der Vizepräsident unter Barack Obama war und nun gern Donald Trump im Weißen Haus ablösen möchte.

