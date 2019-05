„Russland-Affäre“: US-Politik verkommt endgültig zu Kindergarten (RT Deutsch)

(Für alle die nicht genug Englisch verstehen: „chicken“ – also Huhn – bedeute in der Umgangssprache auch „Feigling“. dp)

„Russland-Affäre“: US-Politik verkommt endgültig zu Kindergarten (Video)

In den Vereinigten Staaten nimmt das Gezerre um die vermeintliche russische Einmischung bei den Präsidentschaftswahlen 2016 immer groteskere Formen an. Die Demokratische Partei ist offenbar nicht willens oder in der Lage, von diesem Thema abzulassen.

Aktuell hat US-Justizminister William Barr es nicht für nötig befunden, nach einer sechsstündigen Aussage vor dem Senat zu einer weiteren Aussage vor dem Justizausschuss des Kongresses zu erscheinen. Die Demokraten veranstalteten daraufhin ein Spektakel, das eines Kindergartens würdig wäre.

Siehe Video: https://deutsch.rt.com/nordamerika/87763-russland-affare-us-politik-verkommt/

Saga ohne Ende: US-Demokraten reiten weiter auf Trumps nicht-existenter Russland-Affäre rum (Video)

Seit der spektakulären Niederlage Hillary Clintons bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016 lassen die Demokraten keine Gelegenheit aus, um Präsident Donald Trump irgendwie zu schaden. Und jede Niederlage scheint ihre Entschlossenheit nur noch zu stärken.

Aktuell stellt sich der von den Demokraten so herbeigesehnte Mueller-Bericht zu Trumps vermeintlicher „Russland-Affäre“ als grandioser Rohrkrepierer heraus. Doch die Demokraten lassen sich davon nicht beirren. Wenn der Bericht nicht das hergibt, was man sich erwünscht hat, dann ist er eben falsch, wurde von den Falschen verfasst und von den Falschen übermittelt oder falsch interpretiert.

Zum Videobericht: https://deutsch.rt.com/nordamerika/87726-saga-ohne-ende-us-demokraten/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge