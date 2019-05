Notre-Dame liegt nicht im Nahen Osten: Das westliche Desinteresse an brennenden Kirchen in Syrien – von Karin Leukefeld, Damaskus (RT Deutsch)

Mit Bestürzung schaute die Welt auf die brennende Kathedrale Notre-Dame in Paris. Gering war dagegen das mediale Interesse an den vielen zerstörten Kirchen in Syrien. Kein Wunder: Die dafür verantwortlichen „Rebellen“ agieren als Bündnispartner des Westens.

von Karin Leukefeld, Damaskus, 5.5.2019

Als kürzlich die ehrwürdige Pariser Kathedrale Notre-Dame im Zentrum von Paris in Flammen stand, gab es für Politik und Medien kein Halten mehr. Sondersendungen, Live-Berichterstattung, öffentliche Gebete und schließlich die Spendenzusagen. Der französische Präsident Emmanuel Macron setzte eine Sonderkommission ein und versprach, dass Notre-Dame in fünf Jahren wieder aufgebaut sein werde, und zwar „schöner als zuvor“.

Firmen und Multimillionäre übertrafen sich mit öffentlichen Spendenzusagen, und in wenigen Tagen waren über eine Milliarde Euro beisammen, um den Schatz wieder aufzubauen. „Die ganze Welt ist an unserer Seite“, sagte Stéphane Bern, der im Auftrag von Staatschef Macron für die Renovierung historischer Baudenkmäler in Frankreich zuständig ist. Ein Kommentator beschrieb Notre-Dame, die auch Weltkulturerbe ist, als „eine Idee, ein Monument, ein Wahrzeichen, eine Erinnerung wie kaum eines auf der Welt, was ihre Schönheit als auch ihre Verletzbarkeit anbelangt“.

Der Kommentator kennt seine Wurzeln nicht.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/87753-wenn-feuer-kirchen-zerstort/

