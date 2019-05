Ex-Nato-Befehlshaber in Europa fordert Einreiseverbote für Russen in die USA

Der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber in Europa, US-Admiral a.D. James G. Stavridis, hat in seinem Gastbeitrag für das Magazin „Time“ zur Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland aufgerufen. Geben soll es auch umfassendere Reisebeschränkungen für Russen, die in die USA einreisen wollen.

Die Untersuchung des Sonderermittlers Robert Müller habe nachgewiesen, dass es eine russische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 gegeben habe, ist sich Stavridis sicher.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190505324882775-usa-russland-sanktionen-einreiseverbot-stavridis-wahl-einmischung/

