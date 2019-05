Die Systemkrise – Das vom Westen propagierte Modell weltweiter „Regime Changes“ funktioniert nicht mehr. von Rüdiger Rauls (Rubikon)

Die Systemkrise – Das vom Westen propagierte Modell weltweiter „Regime Changes“ funktioniert nicht mehr.

von Rüdiger Rauls, 4. Mai 2019

Seit dem Ende der Sowjetunion und des Sozialismus hat sich der Systemkonkurrent Kapitalismus über den ganzen Erdball ausdehnen können. Wo sich Widerstand regte, griff der „Wertewesten“ zur Strategie des Regime change. Sanktionen, Farbenrevolutionen und offene Militärinterventionen sollten für die führenden kapitalistischen Staaten den Marktzugang erzwingen. Aber die Zeit der ersten schnellen Erfolge wie in Jugoslawien und einigen Nachfolge-Staaten der Sowjetunion scheinen vorbei. Syrien, Venezuela und Libyen zeigen die Mängel dieser Strategie auf und offenbaren damit auch eine grundsätzliche Schwäche des Westens.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/die-systemkrise-2

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge