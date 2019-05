Ankündigung des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg: Waffendepot für die US-Truppen in Polen und mehr NATO-Schiffe ins Schwarze Meer (luftpost-kl.de)

Generalsekretär Jens Stoltenberg will die NATO dazu verpflichten, ein Waffendepot für die US-Truppen in Polen zu finanzieren und mehr Schiffe ins Schwarze Meer zu schicken.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP05419_060519.pdf )

