Ein 45-minütiges Interview von Transparenz TV mit Prof. Dr. Mohssen Massarrat zum gerade heute besonders aktuellen Thema Regime Change, wie es die USA erneut im Iran anstreben. Bei dem Interview, das Clemens Ronnefeld ( Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des internationalen Versöhnungsbundes ) geführt hat, stehen die historischen Beispiele Iran 1953, Irak 2003 und Syrien seit 2011 im Vordergrund.

