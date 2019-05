Aktionstag der Sammlungsbewegung #Aufstehen am 8. Mai – Ein Zeichen für Frieden und Völkerfreundschaft – Eine Friedenseiche wird gepflanzt am Hertzbergplatz in Berlin-Neukölln

++

Wir, die Berliner Sammlungsbewegung Aufstehen, setzen anlässlich des 8. Mai ab 15.30 Uhr ein Zeichen für Frieden und Völkerfreundschaft: Aufstehen Neukölln wird eine Friedenseiche pflanzen. Außerdem gibt es ein attraktives Rahmenprogramm mit einem deutsch-russischen Kinderchor, Gastbeiträgen der russischen Delegation „Frieden für das Leben“ des Deutsch-Russischen Forums und des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur sowie eine Lesung des Schauspielers Jean-Theo Jost

++

Datum und Uhrzeit: 8. Mai 2019 ab 15:00 Uhr

Ort: Hertzbergplatz in 12059 Berlin-Neukölln, fußläufig von S- und U-Bahnhof Sonnenallee

Lasst uns nach unserem erfolgreichen Berliner Kongress auch ein ähnlich erfolgreiches Zeichen für Frieden und Völkerfreundschaft am 8. Mai setzen! Wir freuen uns, wenn ihr am Mittwoch dabei seid!

Damit unsere Baumpflanzung ebenfalls ein Erfolg wird, brauchen wir noch helfende Hände bei der Vorbereitung und Durchführung! Darum werden wir auf unserem Treffen der Neuköllner Basisgruppe am Montag, dem 6.5., im Restaurant Vorwerck (Neuköllner Oper / Passage Kino) ab 20.00 Uhr den Ablauf der Aktion absprechen. Wenn ihr am Mittwoch helfen möchtet, dann kommt bitte auch zum Treffen am Montag oder setzt euch mit Samuel Dette in Verbindung (telefonisch an 0174-9290786 oder per Mail an samueldette@gmail.com).

Herzliche Grüße

von der Vorbereitungsgruppe und dem Koordinierungsteam von Aufstehen Neukölln

—————–

Zum Ablauf der Baumpflanzung

Zusammen mit zahlreichen Unterstützern aus der Zivilgesellschaft werden wir als Sammlungsbewegung Aufstehen am 8. Mai einen „Friedensbaum“ am Hertzbergplatz in Berlin Neukölln pflanzen. Die Patenschaft für die Eiche haben die Kinder der Eduard-Mörike-Grundschule übernommen.

Diese werden zusammen mit dem Johann Gottfried Herder Gymnasium den Aktionstag mit deutsch-russischen Liedern musikalisch begleiten. Martin Hoffmann, Vorstandsmitglied des Deutsch-Russischen Forums, der Vize-Direktor A.G. Awramenko des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur, sowie A.A. Novikov, Vorsitzende der russischen Stiftung „Frieden für das Leben“, werden Reden halten.

Nach bisherigen Rückmeldungen rechnen wir mit rund 200 bis 300 Besuchern.

Bei weiteren Fragen wendet Euch bitte telefonisch an:

Gabriele Kleiner – Kontakttelefon-Nummer: 0176 78039851

Hintergrund unserer Aufstehen-Aktion:

Am 8. Mai 1945 wurde Berlin durch die Rote Armee befreit und der 2. Weltkrieg, zumindest in Europa, beendet. Ein Krieg, der über 60 Millionen Menschenleben forderte. Allein das heutige Russland hatte weit über 20 Millionen Kriegstote zu beklagen.

Allerdings wird aus dieser Erfahrung keine Lehre gezogen. Die Zeichen der Zeit stehen wieder auf Konfrontation. Viele Menschen machen sich ernsthaft Sorgen über einen neuen Krieg gegen Russland. Doch statt Dialog zu fördern wird in Politik und Medien die rhetorische Kriegskeule geschwungen. Wir als Sammlungsbewegung Aufstehen Berlin wollen darum gemeinsam mit Euch anlässlich des 8. Mai ein Zeichen setzen für Dialog, Frieden und Völkerfreundschaft.

V.i.S.d.P.: Florian Warweg

