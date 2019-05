Venezuela: Überraschungscoup von Guaidó scheint gescheitert zu sein (Heise.de)

Das Militär lief trotz internationaler Unterstützung des Putschversuchs nicht über, Sympathisanten der Maduro-Regierung riegelten den Präsidentenpalast ab

Die Lage in Venezuela ist weiterhin unübersichtlich. Es sieht jedoch danach aus, dass der Überraschungscoup von Juan Guaidó, schon vor der angekündigten Massenmobilisierung am 1. Mai, durch einen Putsch Fakten zu schaffen, nicht gelungen ist.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Venezuela-Ueberraschungscoup-von-Guaido-scheint-gescheitert-zu-sein-4411050.html?fbclid=IwAR3CmYgnVK3r7cs52rEuuEBmpPgyBV17KWkIMbfrV-DuguTWh8v6t-chSog

