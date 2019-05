die U.S Army übt wieder schnelle Truppenverlegungen aus den USA nach Europa, wie sie im Kalten Krieg üblich waren – um sich auf den „Ernstfall“, den Überfall auf Russland, vorzubereiten.

(s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP05319_030519.pdf )

