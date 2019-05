Die US-Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard – Für ein Ende der US-Kriege

Als Soldat kenne ich die Kosten des Krieges – von meinen Brüdern und Schwestern in Uniform, ihren Familien und den Menschen in den Ländern, in denen wir eingreifen, deren Leben völlig zerstört ist. Während des letzten Irak-Krieges, der Invasion von Libyen und des Syrien-Krieges haben wir die katastrophalen Auswirkungen amerikanischer Interventionen gesehen. Aber nicht nur diejenigen, die vom Kampf betroffen sind, zahlen den Preis – jeder einzelne Amerikaner zahlt den Preis für diese Kriege.

Meine Mission als Präsident wird es sein, verschwenderische und rücksichtslose Regimewechselkriege, den neuen Kalten Krieg und das atomare Wettrüsten zu beenden und eine Friedensdividende einzuführen, um die Billionen, die für diese Kriege ausgegeben werden würden, wieder zu investieren, um die Bedürfnisse der USA zu erfüllen, der Amerikaner.

Unsere Bedürfnisse sind groß. Um diese Billionen Dollar umzuleiten, müssen wir in allgemeine Gesundheitsfürsorge und Bildung, in Lösungen für den Klimawandel, in die Luft und in das Wasser für unsere Gemeinden investieren, die zerstörte Infrastruktur unserer Nation wieder aufbauen, in eine grüne Energiewirtschaft investieren und die soziale Sicherheit für Senioren schützen.

Die Verantwortlichen für unsere Außenpolitik – diejenigen, die Spannungen mit Russland, China und Nordkorea schaffen, die sich für einen Regimewechselkrieg in Syrien, Venezuela und dem Iran einsetzen, wissen es entweder nicht oder interessieren sich nicht für die wahren Kriegskosten und die sehr reale Bedrohung durch einen Atomkrieg in unserer heutigen Welt.

Um den Bedrohungen in einer global vernetzten Wirtschaft und als globale Gemeinschaft – einschließlich Atomkrieg, Klimawandel und globale Pandemien – wirksam begegnen zu können, müssen wir die Mentalität des Kalten Krieges überwinden, die eine Nation gegen eine andere Nation stellt. Dies ist ein versteinertes Denken des 20. Jahrhunderts, das nicht zu der Welt passt, in der wir heute leben. Wir befinden uns nicht mehr in einem Win-lose-Szenario – wir müssen uns sowohl militärisch als auch wirtschaftlich für einen Win-Win-Ansatz engagieren, der auf Kooperation für gegenseitige Sicherheit und Wohlstand basiert. Unabhängig von Partei oder Label – Demokraten, Republikanern, Unabhängigen, Progressiven – müssen wir zusammenkommen, um in unserem außenpolitischen Ansatz eine grundlegende Veränderung herbeizuführen.

Deshalb kandidiere ich für das Amt des Präsidenten: um eine Friedensdividende einzuleiten, um die Regimewechsel-Kriege zu beenden, den neuen Kalten Krieg und das Atomwaffen-Wettrüsten zu beenden, die Billionen Dollar, die in diesen Kriegen verschwendet werden, zu nehmen und sie dem amerikanischen Volk zurückzugeben. Mit dieser Friedensdividende können wir Medicare für alle zur Verfügung stellen, die soziale Sicherheit schützen, wir können unseren Schülern Zugang zu einer erschwinglichen Bildung ermöglichen, wir können die zerstörte Infrastruktur unserer Nation wiederaufbauen und wir können Luft und Wasser schützen, um bessere Zukunft für alle Amerikaner zu schaffen.

