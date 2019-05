Tausende von Unterstützern der Gelbwesten / Gilet Jaunes Bewegung, protestieren zusammen mit Gewerkschaften, Rentnern, Studenten und anderen Parisern und feiern den Internationalen Arbeitstag.

